МИД Израиля заявил о перехвате "флотилии презервативов"

Министерство иностранных дел объявило, что Армия обороны Израиля перехватила более 20 судов "флотилии Сумуда", следовавшей в Газу. На борту этих судов находились около 175 активистов.

МИД уведомил, что задержанные активисты "мирно направляются в Израиль".

В заявлении израильского МИДа говорится о "флотилии презервативов", поскольку на борту одного из перехваченных судов в аптечке нашли средства контрацепции и наркотики.

Судя по сообщению израильского МИДа, были перехвачены не все суда флотилии. Ранее сообщалось, что осуществляется перехват 58 судов, на борту которых находятся 404 активиста.

МИД Израиля опубликовал видеозапись, на которой показано, как задержанные участники "флотилии Сумуда" развлекаются на борту израильского корабля.

Approximately 175 activists from more than 20 boats of the condom flotilla are now making their way peacefully to Israel. In the video: the activists enjoying themselves aboard Israeli vessels pic.twitter.com/0sz8kDpKLX — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 30, 2026

Ранее министерство иностранных дел Израиля публиковало в соцсети Х видео, снятое на борту одного из судов "флотилии".

This is the “medical aid” found aboard the PR stunt flotilla: condoms and drugs pic.twitter.com/RKiHrGLWfw — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) April 29, 2026

Поздно вечером 29 апреля стало известно, что военно-морские силы Израиля осуществляют перехват судов "флотилии Сумуда", направлявшихся в сектор Газы. Активисты "флотилии" сообщили в соцсети Х, что к их судам подошли скоростные катера с военнослужащими, которые представились как израильские ВМС. По их словам, военные направляли на них лазерные прицелы и автоматическое оружие, приказывая собраться в носовой части судов и опуститься на колени.

На большинстве судов были заглушены системы навигации и связи. Флотилия подала сигнал SOS. Тем не менее с нескольких судов продолжилась прямая трансляция на YouTube.

В записи, опубликованной участниками флотилии, было слышно обращение израильских военных: "Здесь израильский военно-морской флот. Попытки нарушить законную морскую блокаду сектора Газы являются нарушением международного права. Если вы хотите доставить гуманитарную помощь в Газу, вы можете сделать это через установленные и признанные каналы. Пожалуйста, измените курс и вернитесь в порт отправления. Если вы везете гуманитарную помощь, вы можете проследовать в порт Ашдод, где груз пройдет проверку безопасности и будет переправлен в сектор Газы".

Перехват происходил в нескольких сотнях километров от берегов Израиля, в международных водах вблизи Греции, что значительно дальше, чем при предыдущих подобных операциях.

"Флотилия Сумуда" вышла из Барселоны десять дней назад, миновала Сицилию и Крит и направлялась к побережью Газы.

Израильский источник пояснил Ynet, что решение о перехвате на столь большом расстоянии от берегов Израиля обусловлено масштабом флотилии. По его словам, решение принято на политическом уровне.

Это вторая попытка "флотилии Сумуда" прорвать морскую блокаду Газы менее чем за год. В октябре 2025 года израильские ВМС перехватили предыдущую флотилию из 42 судов у побережья Египта, задержав всех активистов, включая экоактивистку Грету Тунберг и внука Нельсона Манделы. Все задержанные были депортированы в течение нескольких дней. Израиль утверждает, что флотилия финансируется ХАМАСом и является "политической провокацией", а не гуманитарной миссией. Организаторы это отрицают.