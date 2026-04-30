Израильский импортер "Ценципер" отказался от судна с украинским зерном

Компания "Ценципер", один из крупнейших импортеров зерновых в Израиль, отказался от груза зерна, доставка которого в порт Хайфы вызвала дипломатический скандал с Украиной.

Как сообщает служба новостей N12, в "Ценципере" уведомили поставщика, что ему придется искать другой порт для разгрузки.

Согласно сообщению, израильские импортеры опасаются попасть под европейские санкции и обвиняют правительство в отсутствии помощи и информационного сопровождения.