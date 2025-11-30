x
30 ноября 2025
30 ноября 2025
30 ноября 2025
последняя новость: 07:55
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
"Шахматному Моцарту" Магнусу Карлсену – 35. Фотогалерея

Звезды
Шахматы
время публикации: 30 ноября 2025 г., 07:38

Фото: Associated Press

30 ноября исполнилось 35 лет Магнусу Карлсену – знаменитому норвежскому шахматисту, чемпиону мира 2013-2023 годов.

Магнус Карлсен родился 30 ноября 1990 года в Тёнсберге. В шахматы его научил играть отец, и уже в детстве Карлсен проявил феноменальные способности: в 13 лет он стал гроссмейстером, одним из самых молодых в истории. В юниорских турнирах быстро получил репутацию "шахматного Моцарта" за комбинацию точного позиционного стиля и потрясающей вычислительной мощности.

В 2013 году Карлсен победил Вишванатана Ананда в матче за мировую шахматную корону и стал чемпионом мира по классическим шахматам. В последующие годы он несколько раз успешно защитил титул (против Ананда, Карякина и Каруаны), удерживая доминирование в элите. Параллельно он выигрывал чемпионаты мира и по быстрым шахматам, и по блицу, неоднократно становясь чемпионом мира во всех трех дисциплинах одновременно, что сделало его одним из самых универсальных шахматистов в истории.

Женат. Недавно стал отцом.

