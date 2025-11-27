x
27 ноября 2025
Пожар в высотном комплексе в Гонконге: множество жертв. Фоторепортаж

Погибшие
Пожары
Китай
время публикации: 27 ноября 2025 г., 12:30

Фото: AP Photo/Chan Long Hei

В результате пожара в комплексе высотных зданий Wang Fuk Court в районе Тай По в Гонконге погибло множество людей. На данный момент подтверждена гибель 55 человек, около 300 считаются пропавшими без вести.

Пожар возник днем 26 ноября на строительных лесах и сетке вокруг одного из корпусов комплекса, где проводились внешние ремонтные работы, и очень быстро перекинулся на несколько высотных зданий. Всего в Wang Fuk Court восемь 31-32-этажных башен примерно на 2000 квартир, где проживали более 4500 человек. Около 900 жильцов были эвакуированы и размещены во временных убежищах.

По числу жертв это самый тяжелый пожар в Гонконге с 1948 года.

Полиция возложила основную ответственность на подрядчика, выполнявшего работы по обслуживанию комплекса.

