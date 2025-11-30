"Визит мира": скауты "Хизбаллы" приветствовали Папу Римского

Фото: Associated Press

Папа Римский Лев XIV в воскресенье, 30 ноября, прибыл в Бейрут. Как передают ливанские СМИ, самолет понтифика приземлился в международном аэропорту имени Рафика Харири, где в зале почетных гостей он встретился с высшим руководством страны.

На папамобиле Лев XIV проехал через бейрутский квартал Дахия, где его приветствовали сотни людей. Поприветствовать Папу Римского пришли подростки молодежного движения "Скауты имама аль-Махди". Это движение было создано в 1985 году террористической организацией "Хизбалла".

По данным издания "Ан Нахар", в первый день визита запланированы встречи Папы с президентом Ливана, премьер-министром и председателем парламента. Ливанские политики и религиозные лидеры называют визит "историческим" и подчеркивают, что он несет "послание мира, диалога между религиями и поддержки ценностей сосуществования" для многонационального и многоконфессионального Ливана.

