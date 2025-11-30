Понтифик наводит мосты. Фоторепортаж о визите Льва XIV в Турцию

Фото: Associated Press

Межконфессиональный диалог стал главной темой визита Папы Римского Льва XIV в Турцию. Первая зарубежная поездка понтифика после восшествия на престол была приурочена к 1700-летию Никейского собора, первого в истории Вселенского собора, на котором были утверждены многие догматы христианства, а также символ веры.

Глава католической церкви встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, посетил христианские святыни Турции, побывал в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Большое внимание было привлечено к посещению Львом Голубой мечети и встречам с мусульманским духовенством. Папа также отслужил мессу на стамбульской Volkswagen Arena.