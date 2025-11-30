x
30 ноября 2025
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
30 ноября 2025
|
30 ноября 2025
|
последняя новость: 17:01
30 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Понтифик наводит мосты. Фоторепортаж о визите Льва XIV в Турцию

Турция
Религия
Ватикан
время публикации: 30 ноября 2025 г., 15:43 | последнее обновление: 30 ноября 2025 г., 15:43

Фото: Associated Press

Межконфессиональный диалог стал главной темой визита Папы Римского Льва XIV в Турцию. Первая зарубежная поездка понтифика после восшествия на престол была приурочена к 1700-летию Никейского собора, первого в истории Вселенского собора, на котором были утверждены многие догматы христианства, а также символ веры.

Глава католической церкви встретился с Константинопольским патриархом Варфоломеем, посетил христианские святыни Турции, побывал в соборе Святого Георгия в Стамбуле. Большое внимание было привлечено к посещению Львом Голубой мечети и встречам с мусульманским духовенством. Папа также отслужил мессу на стамбульской Volkswagen Arena.

С президентом Турции Эрдоганом
На стамбульской Volkswagen Arena
В Голубой мечети
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 18 мая 2025

Интронизация Льва XIV – первого американского Папы. Фоторепортаж
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 27 апреля 2025

Похороны Папы Франциска. Фоторепортаж