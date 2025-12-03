Актрисе и певице Аманде Сейфрид – 40. Фотогалерея

Фото: Associated Press

3 декабря исполнилось 40 лет популярной американской актрисе и певице Аманде Мишель Сейфрид.

Она родилась в Аллентауне, штат Пенсильвания. Начала карьеру еще подростком – сначала как модель, а затем как актриса в дневных мыльных операх As the World Turns и All My Children.

Мировую известность Сейфрид получила в 2004 году после роли наивной Кэрен Смит в подростковой комедии "Дрянные девчонки", а закрепила успех главной ролью в музыкальном хитe "Mamma Mia!" и его сиквеле, где она сыграла вместе с Мерил Стрип. Позже актрису можно было увидеть в таких работах, как "Дорогой Джон", "Красная шапочка", экранизация мюзикла "Отверженные", триллер "Опасная иллюзия" и черная комедия "Тело Дженнифер".

В последние годы Сейфрид сместила акцент в сторону более серьезных драматических ролей. За образ немой кинозвезды Мэрион Дэвис в фильме Дэвида Финчера "Манк" она была номинирована на премию "Оскар" за лучшую роль второго плана, а роль основательницы Theranos Элизабет Холмс в мини-сериале The Dropout принесла ей "Эмми" и "Золотой глобус".

В общей сложности за 25 лет кинокарьеры она сыграла около 70 ролей в фильмах и сериалах.

В 2022 году журнал Time включил актрису в список 100 самых влиятельных людей мира.

Аманда Сейфрид живет на ферме в штате Нью-Йорк вместе с мужем, актером Томасом Садоски, и двумя детьми.