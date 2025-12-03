Актрисе Джулианне Мур – 65. Фотогалерея

Фото: Associated Press

3 декабря исполнилось 65 лет знаменитой американской актрисе Джулианне Мур (настоящее имя Джули Энн Смит).

Она родилась на военной базе Форт-Брэгг в Северной Каролине в семье военного юриста и психолога. Детство провела в постоянных переездах по гарнизонам, а профессию выбрала после обучения театральному искусству в Бостонском университете.

Свою карьеру Мур начала на телевидении – в середине 1980-х она играла в мыльной опере "As the World Turns", за которую получила дневную "Эмми". Широкую известность актрисе принесли роли в фильмах "Короткие истории", "Безопасность", "Ночи в стиле буги", "Большой Лебовски", "Магнолия", "Далеко от рая" и "Часы". К началу 2000-х Мур стала одной из главных звезд авторского кино, не отказываясь при этом от участия в крупных студийных проектах вроде "Парк юрского периода: Затерянный мир" и "Ганнибал".

Наибольшее количество наград актрисе принесли работы последних двух десятилетий. За роль преподавательницы, столкнувшейся с ранней болезнью Альцгеймера, в драме "Все еще Элис" Мур получила "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA и премию Гильдии киноактеров. Она также удостоена "Эмми" за преобразование в Сару Пэйлин в телефильме "Игра изменилась" и стала одной из немногих актрис, удостоенных призов за лучшую женскую роль сразу на трёх крупнейших европейских фестивалях – в Каннах, Берлине и Венеции. В последние годы Мур продолжает активно сниматься, наиболее заметными были ее роли в фильме "Май декабрь" и новой картине Педро Альмодовара "Комната по соседству".

В общей сложности за 40 лет кинокарьеры она сыграла около 90 киноролей.

Джулианна Мур пишет детские книги, выступает за права женщин и ЛГБТ+, а также поддерживает организации, борющиеся с вооруженным насилием в США. Она замужем за режиссером Бартом Фройндлихом, у пары двое детей.