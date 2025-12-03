Fashion Awards 2025 в Лондоне: звезды и протест PETA. Фоторепортаж
время публикации: 03 декабря 2025 г., 17:50 | последнее обновление: 03 декабря 2025 г., 17:50
Фото: Associated Press
В Лондоне прошла церемония Fashion Awards 2025. Среди лауреатов и гостей были звезды кино и моды. Не обошлось и без традиционной акции протеста, организованной Движением за этичное обращение с животными (PETA).
На торжественном вечере побывали Шэрон Стоун, Кейт Бланшетт, Кайли Миноуг, Сиенна Миллер, Рита Ора и другие знаменитости.