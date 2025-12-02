x
02 декабря 2025
|
последняя новость: 13:19
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
02 декабря 2025
|
02 декабря 2025
|
последняя новость: 13:19
02 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Битва при Аустерлице - 220 лет спустя. Фоторепортаж

История
время публикации: 02 декабря 2025 г., 12:41 | последнее обновление: 02 декабря 2025 г., 12:42

Фото: Associated Press/Petr David Josek

Рядом с городом Славков в Чехии состоялась реконструкция состоявшейся здесь 220 лет назад битвы при Аустерлице – самой славной из побед Наполеона. 2 декабря 1805 года, в первую годовщину своей коронации, он разбил здесь превосходящую его по численности российско-австрийскую армию, номинально возглавляемую императорами Александром и Францем, из-за чего Аустерлиц вошел в историю как "битва трех императоров".

Фестиваль военной истории собрал сотни реконструкторов и тысячи зрителей. Он стал последним для американского актера Марка Шнайдера, исполнявшего роль Наполеона в течение двух десятилетий.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook