Битва при Аустерлице - 220 лет спустя. Фоторепортаж

Фото: Associated Press/Petr David Josek

Рядом с городом Славков в Чехии состоялась реконструкция состоявшейся здесь 220 лет назад битвы при Аустерлице – самой славной из побед Наполеона. 2 декабря 1805 года, в первую годовщину своей коронации, он разбил здесь превосходящую его по численности российско-австрийскую армию, номинально возглавляемую императорами Александром и Францем, из-за чего Аустерлиц вошел в историю как "битва трех императоров".

Фестиваль военной истории собрал сотни реконструкторов и тысячи зрителей. Он стал последним для американского актера Марка Шнайдера, исполнявшего роль Наполеона в течение двух десятилетий.