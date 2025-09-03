x
03 сентября 2025
|
последняя новость: 16:43
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
03 сентября 2025
|
03 сентября 2025
|
последняя новость: 16:43
03 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Фото

Военный парад в Пекине в 80-ю годовщину капитуляции Японии. Фоторепортаж

Китай
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 16:02

Фото: Associated Press

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент РФ Владимир Путин и другие участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРЕПОРТАЖА
Фото
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Фото // 02 сентября 2025

80-летие независимости Вьетнама. Фоторепортаж с парада в Ханое
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 02 сентября 2025

В Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина