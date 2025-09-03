Военный парад в Пекине в 80-ю годовщину капитуляции Японии. Фоторепортаж
время публикации: 03 сентября 2025 г., 16:02 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 16:02
Фото: Associated Press
3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.
Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент РФ Владимир Путин и другие участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.