Военный парад в Пекине в 80-ю годовщину капитуляции Японии. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

3 сентября в Пекине на площади Тяньаньмэнь состоялся военный парад, приуроченный к 80-й годовщине капитуляции Японии во Второй мировой войне.

Принимал парад председатель КНР Си Цзиньпин. В качестве почетных гостей на церемонии присутствовали высший руководитель КНДР Ким Чен Ын, президент РФ Владимир Путин и другие участники саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине.