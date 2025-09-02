В Пекине прошли переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина

В Пекине, накануне парада, посвященного 80-летию капитуляции Японии и окончания Второй Мировой войны состоялись переговоры президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. Китайский лидер назвал двусторонние отношения образцом добрососедства и дружбы.

"Мы готовы с вами вместе поддерживать друг друга в национальном развитии, процветании, непоколебимо защищать международную справедливость, равенство, продвигать формирование более справедливой, рациональной системы глобального управления", – цитируют его российские "Ведомости".

Путин отметил, что отношения двух стран находятся на беспрецедентно высоком уровне. По его словам, российско-китайское сотрудничество основано на Второй Мировой войне. "В его основу легли память о боевом братстве, доверие, взаимовыручка, твердость в защите общих интересов", – заявил российский политик.

Тем временем министерство иностранных дел Китая сообщило о введении 30-дневного безвизового режима для граждан России. Послабление войдет в силу 15 сентября и будет действовать в пилотном режиме в течение года.

Также сообщается, что во время визита Путина делегации России и Китая заключили 22 документа о сотрудничестве. Они охватывают широкий круг вопросов – от энергетики и промышленности до науки, образования и медиа.