Первый год "Горной бригады" ЦАХАЛа. Фоторепортаж
время публикации: 04 сентября 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 15:02
Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа
Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа), созданной всего год назад и специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, продолжают действовать в Ливане и Сирии.
Бойцами "Горной бригады" проведены десятки операций за пределами Израиля, уничтожено множество объектов военной инфраструктуры противника, включая подземные бункеры и многочисленные огневые точки, конфисковано огромное количество оружия.
