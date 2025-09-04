Первый год "Горной бригады" ЦАХАЛа. Фоторепортаж

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа), созданной всего год назад и специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, продолжают действовать в Ливане и Сирии.

Бойцами "Горной бригады" проведены десятки операций за пределами Израиля, уничтожено множество объектов военной инфраструктуры противника, включая подземные бункеры и многочисленные огневые точки, конфисковано огромное количество оружия.