04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
04 сентября 2025
04 сентября 2025
последняя новость: 15:39
04 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Фото

Первый год "Горной бригады" ЦАХАЛа. Фоторепортаж

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Сирия
время публикации: 04 сентября 2025 г., 15:00 | последнее обновление: 04 сентября 2025 г., 15:02

Фото/видео: пресс-служба ЦАХАЛа

Силы 810-й бригады "А-Хермон" (210-я дивизия ЦАХАЛа), созданной всего год назад и специализирующейся на боевых действиях в горном ландшафте, продолжают действовать в Ливане и Сирии.

Бойцами "Горной бригады" проведены десятки операций за пределами Израиля, уничтожено множество объектов военной инфраструктуры противника, включая подземные бункеры и многочисленные огневые точки, конфисковано огромное количество оружия.

Фото
