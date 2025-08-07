x
07 августа 2025
Фото

Актрисе Шарлиз Терон, "взрывной блондинке", удостоенной "Оскара" – 50. Фотогалерея

США
Звезды
Африка
время публикации: 07 августа 2025 г., 07:54 | последнее обновление: 07 августа 2025 г., 07:54

Фото: Associated Press

7 августа исполнилось 50 лет популярной актрисе Шарлиз Терон, первой уроженке Африки, удостоенной кинопремии "Оскар". Многие годы она возглавляла рейтинги самых сексуальных актрис в мире.

Шарлиз Терон родилась в Бенони (провинция Трансвааль, Южная Африка). У нее немецкие, французские и голландские корни. В возрасте 15 лет девочка стала свидетельницей смерти своего отца, хронического алкоголика, которого ее мать вынуждена была застрелить в целях самообороны.

По совету матери Шарлиз приняла участие в нескольких конкурсах красоты, в том числе в Италии, и начала карьеру модели. Позже она перебралась в США, и в 1995 году начала сниматься в кино.

За 30 лет кинокарьеры Шарлиз Терон снялась почти в 60 фильмах и сериалах. В их числе "Два дня в долине" (1996), "Могучий Джо Янг" (1998), "Адвокат дьявола" (1997), "Правила виноделов" (1999), "Монстр" (2003), "Эон Флакс" (2005), "Хэнкок" (2008), "Белоснежка и охотник" (2012, 2016), "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015), "Взрывная блондинка" (2017), "Форсаж 8, 9, 10, 11" (2017-2026), "Бессмертная гвардия" (2020).

За роль серийной убийцы Эйлин Уорнос в фильме "Монстр" Терон была удостоена премий "Оскар", "Золотой глобус" и Американской Гильдии киноактеров. Впоследствии она была ещё дважды номинирована на премии "Оскар" и множество других премий.

Является гражданкой ЮАР и США. Растит двух приемных детей. Живет в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. У нее было несколько длительных романов, но замуж она не выходила.

2023 год
2000 год
2004 год
2009 год
2012 год
2025 год
