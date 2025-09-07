Награды Венецианского кинофестиваля: не только политика. Фоторепортаж

Фото: Associated Press

Завершился 82-й Венецианский международный кинофестиваль.

Главную награду – "Золотого льва" – получила картина "Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша, который поблагодарил жюри за эту награду и отметил, что "кино необязательно должно впрямую говорить о политике, чтобы говорить о важных вещах".

Второй по значимости приз, гран-при жюри фестиваля, был вручен Каутер Бен Хании – создательнице фильма "Голос Хинд Раджаб" о гибели в Газе девочки во время эвакуации, в результате действий ЦАХАЛа.

Полный список призеров Венецианского кинофестиваля см. по ссылке