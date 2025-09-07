Награды Венецианского кинофестиваля: не только политика. Фоторепортаж
время публикации: 07 сентября 2025 г., 12:28 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 12:28
Фото: Associated Press
Завершился 82-й Венецианский международный кинофестиваль.
Главную награду – "Золотого льва" – получила картина "Отец, мать, сестра, брат" Джима Джармуша, который поблагодарил жюри за эту награду и отметил, что "кино необязательно должно впрямую говорить о политике, чтобы говорить о важных вещах".
Второй по значимости приз, гран-при жюри фестиваля, был вручен Каутер Бен Хании – создательнице фильма "Голос Хинд Раджаб" о гибели в Газе девочки во время эвакуации, в результате действий ЦАХАЛа.
