Фото
Фото

Актрисе Мишель Уильямс – 45. Фотогалерея

США
Звезды
время публикации: 09 сентября 2025 г., 08:16 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 08:16

Фото: Associated Press

9 сентября исполнилось 45 лет американской актрисе Мишель Уильямс – обладательнице двух премий "Золотой глобус", премий Гильдии киноактеров США и "Эмми", пятикратной номинантке на премию "Оскар".

Мишель Ингрид Уильямс родилась в Калиспелле (штат Монтана, США). Со стороны матери у нее норвежские корни. Когда ей было девять лет, семья переехала в Сан-Диего.

Начала сниматься еще школьницей (перва роль в сериале "Спасатели Малибу", 1993). За более чем 30-летнюю карьеру сыграла более чем 50 ролей в фильмах и сериалах. Премий "Золотой глобус" была удостоена за роли в картине "7 дней и ночей с Мэрилин" и сериале "Фосси/Вердон".

У нее дочь от актера Хита Леджера (умер в 2008-м, вскоре после расставания с Мишель). Была замужем за музыкантом Филом Элверумом (развелись в 2019-м). С 2020 года замужем за режиссером Томасом Кейлом, у них растет трое детей.

Фото
