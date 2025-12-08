Прокуратура прекратила расследование ДТП, к которому причастна депутат Кнессета Май Голан

В понедельник, 8 декабря, прокуратура сообщила о прекращении расследования дорожной аварии, в которой участвовала депутат Кнессета Май Голан.

Парламентарий Май Голан, комментируя закрытие дела, заявила, что с самого начала было ясно, что она подвергается "травле по политическим мотивам".

В августе 2020 года Май Голан, в тот период она была депутатом Кнессета, была участницей ДТП в Тель-Авиве. Согласно подозрениям, она задела мотоциклиста, который получил легкие травмы. В больницу пострадавший обратился спустя несколько часов после аварии. Полиция полагала, что правила движения были нарушены Голан. Спустя два месяца полиция, посчитав, что Голан обладает депутатской неприкосновенностью, закрыла дело. Однако после апелляции, поданной пострадавшим, расследование было возобновлено. С этого момента полиция дважды приглашала Голан для беседы, оба раза она под разными предлогами отказывалась. Только в январе 2025 года она явилась в полицию для беседы со следователями, после которого была отпущена.