Суровые наказания за надписи на монументах. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о встрече эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани с президентом США Джо Байденом. Байден сообщил, что намерен дать Катару статус важного союзника, не входящего в блок NATO. По его словам, эта мера отражает важность партнерства, а объявление значительно запоздало. Из арабских монархий такой статус есть только у Кувейта.

Агентство Wafa сообщает, что вечером 31 января состоялся телефонный разговор председателя Палестинской Администрации Махмуда Аббаса с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Глава ПА назвал сложившуюся ситуацию невозможной и призвал собеседника сделать все, чтобы покончить с оккупацией. Блинкен подтвердил приверженность США принципу двух государств.

Телеканал "Аль-Арабия" следит за ходом визита президента Израиля Ицхака Герцога в Объединенные Арабские Эмираты. Он выступил на открытии дня Израиля на выставке EXPO. Он выразил надежду, что и другие государства присоединятся к соглашениям Авраама. Канал напоминает, что во время визита израильского гостя хуситы предприняли попытку ракетного обстрела ОАЭ.

Каирская газетa Egypt Independent напоминает о суровых наказаниях тем, кто уничтожает или наносит ущерб археологическим памятникам. Эти преступления караются тюремным заключением сроком до семи лет и штрафом более полумиллиона фунтов. Нанесение на памятники надписей также считается нанесением ущерба.