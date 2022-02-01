Повышение цен и выборы юрсоветника. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 1 февраля

Первые полосы израильских газет посвящены удару по Сирии, выборам нового юридического советника правительства и ситуации с заболеваемостью.

"Исраэль а-Йом": Закон о призыве утвержден в первом чтении





"Едиот Ахронот": Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства





"Маарив": Удар по Сирии: Израиль не комментирует





"Гаарец": Генерал-майор Джамаль Хакруш объявил об уходе из полиции





"Исраэль а-Йом": Закон о призыве утвержден в первом чтении

Вечером в понедельник, 31 января, правящей коалиции удалось со второй попытки добиться утверждения проекта закона о призыве в первом чтении. Голосование завершилось 51 голосом против 48. Напомним, что две недели назад законопроект был провален, после того, как голосование завершилось вничью 54:54 из-за депутата МЕРЕЦ Ринауи Зуаби, проголосовавшей вместе с оппозицией.











"Едиот Ахронот": Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства

Премьер-министр Нафтали Беннет поддержал кандидатуру Гали Баарав-Миара на пост юридического советника правительства. Беннет и министр юстиции Гидеон Саар опубликовали совместное заявление, в котором объявили, что представят кандидатуру Баарав - Миара на голосование на ближайшем заседании правительства.







В ночь на понедельник, 31 января, государственное сирийское агентство SANA сообщило, что израильские ВВС нанесли удары по целям около Дамаска. Согласно указанному источнику, атака была осуществлена из воздушного пространства Ливана. SANA передает, что израильские самолеты выпустили ракеты со стороны Рияка, к востоку от Бейрута, нанеся удары по "некоторым точкам" в окрестностях Дамаска. Утверждается, что сирийские ПВО смогли перехватить несколько ракет.





"Гаарец": Генерал-майор Джамаль Хакруш объявил об уходе из полиции





Генерал-майор полиции Джамаль Хакруш, возглавляющий отдел по борьбе с преступностью в арабском секторе, объявил об уходе в отставку. Хакруш оказался в эпицентре скандала после того, как газета "Гаарец" опубликовала материал, согласно которому, Хакруш, оказавшийся на месте убийства, перешагнул через труп и покинул место преступления.