За неделю на юге Ливана ликвидированы более 35 боевиков "Хизбаллы"

За последнюю неделю военнослужащие 91-й дивизии ЦАХАЛа ликвидировали более 35 боевиков террористической организации "Хизбалла", действовавших вблизи израильских подразделений на юге Ливана.

В ходе операции, проведенной накануне, военнослужащие 679-й бригады уничтожили пусковую установку противотанковых ракет, замаскированную в кустарнике. В результате удара был ликвидирован боевик, находившийся в районе пусковой установки.

Кроме того, подразделения 769-й бригады провели рейд на склад вооружений на юге Ливана. На объекте были обнаружены автоматы Калашникова, гранатометы RPG и ракеты.