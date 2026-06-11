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Израиль

За неделю на юге Ливана ликвидированы более 35 боевиков "Хизбаллы"

Ливан
Война с "Хизбаллой"
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 11 июня 2026 г., 07:36 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 07:41
За неделю на юге Ливана ликвидированы более 35 боевиков "Хизбаллы"
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последнюю неделю военнослужащие 91-й дивизии ЦАХАЛа ликвидировали более 35 боевиков террористической организации "Хизбалла", действовавших вблизи израильских подразделений на юге Ливана.

В ходе операции, проведенной накануне, военнослужащие 679-й бригады уничтожили пусковую установку противотанковых ракет, замаскированную в кустарнике. В результате удара был ликвидирован боевик, находившийся в районе пусковой установки.

Кроме того, подразделения 769-й бригады провели рейд на склад вооружений на юге Ливана. На объекте были обнаружены автоматы Калашникова, гранатометы RPG и ракеты.

Израиль
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