"Гаарец": впервые со времен Осло ЦАХАЛ создает постоянную военную базу возле Дженина

ЦАХАЛ создает постоянный военный пост в районе Дженина, сообщает "Гаарец", подчеркивая, что это первый случай со времени подписания соглашений Осло, когда армия строит постоянный объект в зоне A, находящейся под гражданским и силовым контролем Палестинской администрации.

По данным издания, 7 мая 2026 года командующий Центральным военным округом подписал приказ об изъятии земельного участка для строительства военного объекта возле Дженина. Новый укрепленный пост должен заменить размещение военнослужащих в домах жителей лагеря и обеспечить долгосрочное присутствие сил безопасности в этом районе.

В ЦАХАЛе отмечают, что данный объект необходим для создания условий, которые позволят обеспечить безопасный выход войск из лагеря и сохранить свободу действий ЦАХАЛа против террористической инфраструктуры.

В армии также заявили, что решение о строительстве было принято после всесторонней подготовки и получения всех необходимых согласований как внутри военной системы, так и за ее пределами. Приказ об изъятии земли действует до 4 октября.