x
11 июня 2026
|
последняя новость: 08:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
11 июня 2026
|
11 июня 2026
|
последняя новость: 08:21
11 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

"Гаарец": впервые со времен Осло ЦАХАЛ создает постоянную военную базу возле Дженина

Иудея и Самария
Палестинская администрация
ЦАХАЛ
время публикации: 11 июня 2026 г., 07:14 | последнее обновление: 11 июня 2026 г., 07:19
"Гаарец": впервые со времен Осло ЦАХАЛ создает постоянную военную базу возле Дженина
AP Photo/Majdi Mohammed

ЦАХАЛ создает постоянный военный пост в районе Дженина, сообщает "Гаарец", подчеркивая, что это первый случай со времени подписания соглашений Осло, когда армия строит постоянный объект в зоне A, находящейся под гражданским и силовым контролем Палестинской администрации.

По данным издания, 7 мая 2026 года командующий Центральным военным округом подписал приказ об изъятии земельного участка для строительства военного объекта возле Дженина. Новый укрепленный пост должен заменить размещение военнослужащих в домах жителей лагеря и обеспечить долгосрочное присутствие сил безопасности в этом районе.

В ЦАХАЛе отмечают, что данный объект необходим для создания условий, которые позволят обеспечить безопасный выход войск из лагеря и сохранить свободу действий ЦАХАЛа против террористической инфраструктуры.

В армии также заявили, что решение о строительстве было принято после всесторонней подготовки и получения всех необходимых согласований как внутри военной системы, так и за ее пределами. Приказ об изъятии земли действует до 4 октября.

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2025

ЦАХАЛ продолжает антитеррористическую операцию в Дженине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 декабря 2025

В спецподразделении ЦАХАЛа "забыли" бойца в доме в Кабатии, командиры наказаны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 декабря 2025

Замир распорядился провести оперативное расследование инцидента в Дженине
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 ноября 2025

ЦАХАЛ: в Дженине было объявлено о намерении разрушить десятки зданий