Теракт в Ариэле и заявления "Штрауса". Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 1 мая
Первые полосы израильских газет посвящены теракту в Ариэле, в котором, защищая свою невесту, погиб 23-летний Вячеслав (Влади) Голев.
"Едиот Ахронот": Вячеслав Голев прикрыл телом свою невесту и погиб
"Исраэль а-Йом": "Штраус": в батончиках "Рева ле-шева" и печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет
"Гаарец": КСИР заказал убийство сотрудника израильского консульства в Стамбуле
"Маарив": Задержаны террористы, убившие в Ариэле израильтянина
"Едиот Ахронот": Вячеслав Голев прикрыл телом свою невесту и погиб
В результате теракта у въезда в Ариэль погиб 23-летний Вячеслав (Влади) Голев, из Бейт-Шемеша. Будучи охранником, он находился на блокпосту, когда туда подъехали террористы. Рядом с ним в тот вечер работала его невеста. Заслонив ее своим телом, Вячеслав спас ей жизнь.
"Исраэль а-Йом": "Штраус": в батончиках "Рева ле-шева" и печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет
Концерн "Штраус" сообщил, что проверка показала, что в вафельных батончиках "Рева ле-шева" и бисквитном печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет. Эти товары вернулись на полки магазинов.
"Маарив": Задержаны террористы, убившие в Ариэле израильтянина
Теракт у западного въезда в Ариэль был осуществлен в пятницу, 29 апреля. По данным расследования, двое террористов подъехали к блокпосту на автомобиле и открыли огонь по охранникам. После этого террористы скрылись. Военнослужащие ЦАХАЛа и бойцы спецназа пограничной полиции (ЯМАМ) задержали их в субботу, 30 апреля, в деревне Карауат Бани Хасан, в окрестностях Сальфита.
"Гаарец": КСИР заказал убийство сотрудника израильского консульства в Стамбуле
Некоторое время назад "Корпуса стражей исламской революции" планировали осуществить три убийства за границей. Одной из жертв должен был стать сотрудник консульства Израиля в Стамбуле. Эта попытка была сорвана "Мосадом".
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