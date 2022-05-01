Теракт в Ариэле и заявления "Штрауса". Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 1 мая

Первые полосы израильских газет посвящены теракту в Ариэле, в котором, защищая свою невесту, погиб 23-летний Вячеслав (Влади) Голев.

"Едиот Ахронот": Вячеслав Голев прикрыл телом свою невесту и погиб





"Исраэль а-Йом": "Штраус": в батончиках "Рева ле-шева" и печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет







"Гаарец": КСИР заказал убийство сотрудника израильского консульства в Стамбуле





"Маарив": Задержаны террористы, убившие в Ариэле израильтянина





"Едиот Ахронот": Вячеслав Голев прикрыл телом свою невесту и погиб





В результате теракта у въезда в Ариэль погиб 23-летний Вячеслав (Влади) Голев, из Бейт-Шемеша. Будучи охранником, он находился на блокпосту, когда туда подъехали террористы. Рядом с ним в тот вечер работала его невеста. Заслонив ее своим телом, Вячеслав спас ей жизнь.





"Исраэль а-Йом": "Штраус": в батончиках "Рева ле-шева" и печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет

Концерн "Штраус" сообщил, что проверка показала, что в вафельных батончиках "Рева ле-шева" и бисквитном печенье "Ад хацот" сальмонеллы нет. Эти товары вернулись на полки магазинов.







"Маарив": Задержаны террористы, убившие в Ариэле израильтянина











"Гаарец": КСИР заказал убийство сотрудника израильского консульства в Стамбуле





Некоторое время назад "Корпуса стражей исламской революции" планировали осуществить три убийства за границей. Одной из жертв должен был стать сотрудник консульства Израиля в Стамбуле. Эта попытка была сорвана "Мосадом".