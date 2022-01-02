Русское новогоднее бомбометание. Обзор арабских СМИ

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" с гордостью пишет о падении двух выпущенных из сектора Газы ракет в море напротив "оккупированной Яффы". Он цитирует и источники в группировки, заявивших, что причиной запуска стали погодные условия, и неназванных экспертов, говорящих о том, что силы сопротивления в новогоднюю ночь напомнили оккупантам о своей мощи.

Телеканал "Аль-Джазира" рассказывает о прошедшей в Багдаде массовой демонстрации в ознаменование второй годовщины ликвидации командующего подразделением "Кудс" генерала Касема Сулеймани. Манифестация была организована проиранскими "Комитетами народного сопротивления". Ее участники скандировали "Смерть Америке" и призывали отомстить за вождя.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что 2021 год стал наименее смертоносным с начала гражданской войны в Сирии. По данным SOHR, погибли 1558 мирных жителей, в том числе 383 ребенка. Российские ВВС нанесли в канун Нового года восемь удары по провинции Идлиб. Атаке подверглись не только позиции боевиков, но и птицеферма, где погибли два человека.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что на Новый год в городе Табук, расположенный на северо-западе Саудовской Аравии, выпал снег. В район устремилось множество жителей королевства. Ведомство гражданской обороны Саудовской Аравии выступило с заявлением, предупреждающим об опасности вождения по скользким дорогам в условиях низкой видимости.