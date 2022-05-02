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NEWSru.co.il :: Пресса2 мая 2022 г., 15:32

"Мосад" заставил Байдена изменить точку зрения. Обзор арабских СМИ

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"Мосад" заставил Байдена изменить точку зрения. Обзор арабских СМИ

Агентство Maan сообщает о вызове российского посла в Израиле Анатолия Викторова в министерство иностранных дел после того, как Сергей Лавров заявил о еврейских корнях Адольфа Гитлера и о том, что евреи – самые ярые антисемиты. Глава израильского МИДа Яир Лапид назвал заявление российского министра самым низменным видом антисемитизма.

Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что дерзкая операция израильских спецслужб на иранской территории заставила президента США Джо Байдена оставить Корпус стражей Исламской революции в списке организаций, поддерживающих террор. "Мосад" задержал сотрудника КСИР, который признался, что готовил покушение на американского генерала в Германии.

Телеканал "Аль-Джазира" отмечает, что российско-украинская война нанесла тяжелый удар по туристической отрасли Турции. В Анкаре связывали с Россией надежды на восстановление этой индустрии после коронавирусной инфекции. Если в 2021 году, несмотря на пандемию, в Турции побывало 4,7 миллиона граждан России, теперь, в хорошем случает, российских туристов будет около двух миллионов.


Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" рассказывает, что более 200000 мусульман встретили праздник Ид аль-Фитр у мечети аль-Акса в Иерусалиме. Активисты славили движение сопротивление и его лидера Мухаммада Дефа, а также раздавали детям игрушки. Многие жители территорий, несмотря на запреты, попытались прорваться к святыне, чтобы принять участие в богослужении.

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