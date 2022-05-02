Герцог хочет в Саудовскую Аравию. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 2 мая

Президент Израиля Ицхак Герцог дал предпраздничные интервью всем ведущим израильским газетам.

"Едиот Ахронот": "В книгах они навечно остались детьми"





"Исраэль а-Йом": "Я буду рад посетить Саудовскую Аравию"





"Гаарец": Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам





"Маарив": В Иудее и Самарии задержаны 12 террористов





"Едиот Ахронот": "В книгах они навечно остались детьми"





Книги о похождениях веселой обезьяны Кофико можно было найти в любой израильской семье. Но мало кто знал, что четверо из детей, ставших прототипами героев историй Кофико, не успели стать взрослыми. Трое из них погибли в Войну Судного дня, а еще один – в операции Мир Галилее. Подробности в материале Корин Эльбаз-Алуш.





"Исраэль а-Йом": "Я буду рад посетить Саудовскую Аравию"

Президент Израиля Ицхак Герцог в праздничном интервью Омеру Лахмановичу рассказывает о своем видении политической ситуации и о взглядах на дальнейшее развитие регионального сотрудничества.







"Маарив": В Иудее и Самарии задержаны 12 террористов





12 жителей Палестинской автономии, разыскивавшихся в связи с террористической деятельностью, были задержаны силами ЦАХАЛа в ходе операции, последовавшей за терактом в Ариэле, в котором погиб охранник Влади Голев. Подробности в материале Таля Лев-Рама, Алона Хакмона, Анны Барски.

"Гаарец": Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам





Судья Тель-Авивского окружного суда Михаль Агмон-Гонен, с ведома председателя Верховного суда Эстер Хают и директора судебной администрации Игаля Марзеля, подала юридической советнице правительства Гали Бархав-Миаре жалобу на министра внутренних дел Айелет Шакед. Подробности в материале Хен Маанит и Бар Пелег.