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NEWSru.co.il :: Пресса2 мая 2022 г., 11:27

Герцог хочет в Саудовскую Аравию. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 2 мая

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Герцог хочет в Саудовскую Аравию. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 2 мая

Президент Израиля Ицхак Герцог дал предпраздничные интервью всем ведущим израильским газетам.

"Едиот Ахронот": "В книгах они навечно остались детьми"

"Исраэль а-Йом": "Я буду рад посетить Саудовскую Аравию"

"Гаарец": Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам


"Маарив": В Иудее и Самарии задержаны 12 террористов

"Едиот Ахронот": "В книгах они навечно остались детьми"

Книги о похождениях веселой обезьяны Кофико можно было найти в любой израильской семье. Но мало кто знал, что четверо из детей, ставших прототипами героев историй Кофико, не успели стать взрослыми. Трое из них погибли в Войну Судного дня, а еще один – в операции Мир Галилее. Подробности в материале Корин Эльбаз-Алуш.

"Исраэль а-Йом": "Я буду рад посетить Саудовскую Аравию"

Президент Израиля Ицхак Герцог в праздничном интервью Омеру Лахмановичу рассказывает о своем видении политической ситуации и о взглядах на дальнейшее развитие регионального сотрудничества.



"Маарив": В Иудее и Самарии задержаны 12 террористов

12 жителей Палестинской автономии, разыскивавшихся в связи с террористической деятельностью, были задержаны силами ЦАХАЛа в ходе операции, последовавшей за терактом в Ариэле, в котором погиб охранник Влади Голев. Подробности в материале Таля Лев-Рама, Алона Хакмона, Анны Барски.




"Гаарец": Судья Агмон-Гонен обвинила Айелет Шакед в давлении в связи с решениями по украинским беженцам

Судья Тель-Авивского окружного суда Михаль Агмон-Гонен, с ведома председателя Верховного суда Эстер Хают и директора судебной администрации Игаля Марзеля, подала юридической советнице правительства Гали Бархав-Миаре жалобу на министра внутренних дел Айелет Шакед. Подробности в материале Хен Маанит и Бар Пелег.

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