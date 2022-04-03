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NEWSru.co.il :: Пресса3 апреля 2022 г., 09:47

Украина получит советские танки. Обзор арабских СМИ

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Украина получит советские танки. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает: украинская сторона объявила о полном восстановлении контроля над Киевской областью. При этом отмечается, что речь идет о перегруппировке российских войск, которые стягивают значительные силы в Восточную Украину для нового наступления. На освобожденных территориях обнаружены братские могилы мирных жителей.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что американская администрация выделила Украине еще 300 миллионов долларов военной помощи. Кроме того, США и их союзники работают над передачей украинской армии танков советского производства. Поставки будут начаты в ближайшее время. Откуда и сколько танков получит Украина, не сообщается.

Телеканал "Аль-Арабия" цитирует директора Всемирного банка по развитию Мари Пангесту, назвавшей "критической" ситуацию с продовольственной безопасностью на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Причиной этого стала российско-украинская война. При этом она подчеркнула: продовольствия достаточно, но нет возможности доставить его в районы, и без того страдающие от засухи.


Агентство Maan утверждает, что вскоре после вступления в силу достигнутого под эгидой ООН соглашения о прекращении огня в Йемене его нарушила армия Саудовской Аравии. Хуситы сообщают, что их позиции подверглись ударам установок залпового огня и артиллерии, а в воздухе были замечены беспилотные летательные аппараты.

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