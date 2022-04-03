Операция в Самарии и ожидание Рамадана. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 3 апреля

В центре внимания ивритоязычных СМИ волна терактов в Израиле и операции по поимке террористов, а также ситуация в Украине.

"Исраэль а-Йом": Нетаниягу планировал признать Асада в обмен на выход Ирана из Сирии



"Едиот Ахронот": Операция в Самарии



"> "Маарив": На фоне терактов: рост случаев "таг мехир"



"Гаарец": Украина заявила о восстановлении контроля над Киевской областью



"Исраэль а-Йом": Нетаниягу планировал признать Асада в обмен на выход Ирана из Сирии

Глава правитеьства Нафтали Беннет остановил инициативу, выдвинутую Биньямином Нетаниягу и поддержанную арабскими странами по выводу Ирана из Сирии. В обмен на это арабский мир должен был признать партнером президента Сирии Башара Асада.











"Едиот Ахронот": Операция в Самарии

В ночь на субботу, 2 апреля, в деревне Араба между Дженином и Туль-Каремом в ходе операции, проведенной бойцами антитеррористического подразделения пограничной полиции, при участии полиции, ЦАХАЛа и ШАБАКа, были ликвидированы трое вооруженных террористов, планировавших новый теракт. Все трое принадлежали к боевому крылу "Исламского джихада". Это: Саиб Абахара, 30 лет, из деревни Ямун возле от Дженина, Халиль Туальба, 24 года, из лагеря беженцев в Дженине и Саиф Абу Лабада, 25 лет, из лагеря беженцев Нур-Шамс в Туль-Кареме. Четверо бойцов группы "Текила", в которую входили бойцы ЯМАМ и оперативники ШАБАКа, были ранены в ходе операции по задержанию террористов, намеревавшихся совершить теракт. Все раненые были доставлены в больницу РАМБАМ в Хайфе. Один из них находился в тяжелом состоянии. "Маарив": На фоне терактов: рост случаев "таг мехир"

После теракта в Хадере было зафиксировано 30 случаев инцидентов "таг мехир". В службах безопасности опасаются, что эти действия могут привести к еще большей эскалации конфликта.

Украина заявила о восстановлении контроля над Киевской областью



