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NEWSru.co.il :: Пресса3 мая 2022 г., 10:15

День Памяти павших в войнах и жертв терактов. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 3 мая

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День Памяти павших в войнах и жертв терактов. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 3 мая

3-4 мая отмечается День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов.

"Едиот Ахронот": В интернате в Холоне за сутки скончались три человека, подозрение на пищевое отравление

"Исраэль а-Йом": В Израиле начнется День Памяти павших в войнах и жертв терактов

"Гаарец": Политическое и военное руководство Израиля обсуждает расширение помощи Украине


"Маарив": После слов Лаврова есть опасения об охлаждении отношений с Россией

"Едиот Ахронот": В интернате в Холоне за сутки скончались три человека, подозрение на пищевое отравление

В интернате "Бейт Дафна" для людей с ограниченными возможностями в Холоне за последние несколько дней скончались трое постояльцев. Из минздрава также сообщили, что в ходе инспекции на кухне интерната были обнаружены серьезные нарушения, которые, как полагают специалисты, могли привести к смерти людей.



"Исраэль а-Йом": В Израиле начнется День Памяти павших в войнах и жертв терактов

3-4 мая отмечается День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. Мероприятия откроет поминальная церемония в иерусалимском мемориальном центре "Яд ле-Баним" с участием премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, спикера Кнессета Мики Леви, председателя Верховного суда Эстер Хайют, главных раввинов Израиля Ицхака Йосефа и Давида Лау, которая начнется в 16:00.




"Маарив": После слов Лаврова есть опасения об охлаждении отношений с Россией

В министерстве иностранных дел в Иерусалиме прошла "разъяснительная беседа" с послом России Анатолием Викторовым. Представители министерства сообщили журналистам, что до Викторова была донесена позиция Израиля по этому вопросу. Поводом для вызова посла России в МИД послужило высказывание Сергея Лаврова о "еврейской крови у Гитлера", сделанное во время интервью итальянской телекомпании Mediaset. В частно, глава внешнеполитического ведомства РФ заявил: "То, что аргумент он (Зеленский) выдвигает: "Какая у нас может быть нацификация, когда я еврей?" Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но по-моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Это абсолютно ничего не значит. И мы уже давно слышали мудрый еврейский народ, который говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи. "В семье не без урода", как у нас говорят..."



"Гаарец": Политическое и военное руководство Израиля обсуждает расширение помощи Украине

В последние дни в правительстве Израиля и командовании ЦАХАЛа проводятся обсуждения по поводу вопроса о расширении израильской военной помощи Украине. Журналисты газеты "Гаарец" Янив Кобович и Йонатан Лис сообщают со ссылкой на участвующий в этих обсуждениях источник, что консультации проводятся в связи давлением со стороны США и стран Европы, ожидающих от Израиля не только декларативной, но и реальной помощи Украине.


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