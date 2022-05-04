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NEWSru.co.il :: Пресса4 мая 2022 г., 09:31

Израильский министр выдал гостайну. Обзор арабских СМИ

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Израильский министр выдал гостайну. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" следит за разрастанием конфликта между Россией и Израилем. Министерство иностранных дел России обвинило правительство Израиля в поддержке украинских неонацистов, а израильскую позицию в отношении Холокоста назвало антиисторической. Украинские политики задаются вопросом, на кого может опереться Россия в этом конфликте, кроме Сирии, Беларуси и Эритреи.

Сайт ХАМАСа "Палестинский информационный центр" перелает, что впервые в истории в Объединенных Арабских Эмиратах прошла церемония памяти погибших израильских военнослужащих. Местом ее проведения стало посольство Израиля. Приняли в ней участие и представители арабских государств. Посол Израиля заявил о готовности сотрудничать с теми, кто стремится к миру.


Лондонская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о том, как министр внутренней безопасности Израиля Омер Бар Лев выдал государственную тайну, рассказав о гибели 38 лет назад израильского спецназовца в ходе операции, проходившей в глубине сирийской территории. Военная цензура потребовала удалить заявление министра, но затем отказалась от этого требования.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает об инициативе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана вернуть в Сирию миллион беженцев. Для них предлагается выстроить всю необходимую инфраструктуру: дома, дороги, учебные и медицинские заведения. В Турции проживает 3,6 миллиона сирийцев, этот вопрос станет одним из центральных в избирательной кампании.

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