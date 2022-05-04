Траурные церемонии и реакция на поведение России. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 4 мая

В Израиле отмечается День Памяти павших в войнах Израиля и жертв терактов. В 11 часов утра прозвучит двухминутная траурная сирена.

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"Едиот Ахронот": Помним героев





В среду, 4 мая, в Израиле продолжают отмечать День Памяти павших в войнах и жертв терактов. На площади перед Кнессетом в Иерусалиме приспущены государственные флаги Израиля. В 11:00 прозвучит вторая траурная сирена, которая откроет официальную церемонию памяти павших в войнах Израиля на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме с участием руководства страны. Тогда же начнутся церемонии памяти на всех военных кладбищах Израиля.







"Исраэль а-Йом": Умер мужчина, совершивший самосожжение в Ашдоде

Мужчина, совершивший самосожжение у здания муниципалитета Ашдода, скончался 3 мая от ожогов в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере. Житель Ашдода примерно 60 лет поджег себя возле муниципалитета в воскресенье, 1 мая. По предварительным данным, самоподжог был совершен им в связи с жилищными проблемами.

"Маарив": После слов Лаврова есть опасения об охлаждении отношений с Россией





В результате аварии, произошедшей во вторник, 3 мая, на трассе 3703 между поселками Азрикам и Беэр-Тувья неподалеку от Ашдода, погибли 38-летняя жительница поселка Сдэ-Узиягу Ципи Шимони, жительница Кирьят-Малахи Фентанеш Обенах и житель поселка Эвен-Шмуэль Матаниягу Аюби. У Ципи Шимони было десять детей в возрасте от нескольких месяцев до 15 лет, у Фентанеш Обенах – восемь детей, Матаниягу Аюби был отцом троих детей, младшему из которых исполнился один месяц. Подробности в материале Моше Коэна и Алона Хакмона.







"Гаарец": Верховный суд США намерен отменить право на аборт





Верховный суд США намерен отменить вердикт по делу "Роу против Уэйда", который в 1973 году закрепил на федеральном уровне право на аборты. Об этом сообщило издание Politico, заявляющее, что ознакомилось с черновиком постановления. Согласно публикации, автором документа, отражающего позицию большинства состава коллегии, стал судья Сэмюэл Алито. Его поддержали еще пять членов Верховного суда, назначенных республиканцами. Постановление возвращает вопрос на рассмотрение законодательных органов.