"Документы Пандоры" и "зеленый стандарт". Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 4 октября

В центре внимания израильских СМИ введение нового "зеленого стандарта", новые данные об убитой в Крайот девушке и "документы Пандоры".

"Исраэль а-Йом": К борьбе с оружием, хранящемся в арабском секторе, будут привлечены армия и ШАБАК





"Едиот Ахронот": Брошена умирать



"Маарив": Ящик Пандоры короля Абдаллы





"Гаарец": Кабинет по борьбе с коронавирусом не стал смягчать требования "зеленого стандарта"





"Исраэль а-Йом": К борьбе с оружием, хранящемся в арабском секторе, будут привлечены армия и ШАБАК

В воскресенье, 3 октября, правительство утвердило план по борьбе с преступностью в арабском секторе, представленный заместителем министра внутренней безопасности Йоавом Сегаловичем. Этот план предполагает координацию работы между полицией, Службой общей безопасности, Совета национальной безопасности, юридическим советником правительства, прокуратурой, налоговым управлением, Управлением по борьбе с отмыванием денег.











"Едиот Ахронот": Брошена умирать







Опубликованы новые подробности об обстоятельствах гибели 17-летней Литаль Яэль Мельник из Ор-Акивы. Судя по опубликованным данным, 49-летний подозреваемый, работавший в психиатрической больнице в Тират-Кармеле, не только был хорошо знаком с погибшей, но и состоял с ней в интимной связи. Литаль Яэль Мельник была пациенткой психиатрической больницы "Маале а-Кармель" в Тират-Кармеле, где познакомилась с подозреваемым. Об этом стало известно другим сотрудникам и пациентам, была подана жалоба. Вскоре мужчина был переведен в другое отделение, где находятся более взрослые пациенты. Однако администрация "Маале а-Кармель" заявила "Кан", что руководству не было известно о связи сотрудника с несовершеннолетней пациенткой.

Журналистская организация "а-Шомрим", входящая в международный консорциум журналистских расследований (ISIJ), опубликовала данные по израильтянам, фигурирующим в так называемых "Документах Пандоры" – 12 миллионах документов из 14 компаний, обслуживающих различные оффшоры, такие как Панама, Виргинские острова и т.д. В этих документах также упомянуты лидеры государств. Например, король Абдалла.





"Гаарец": Кабинет по борьбе с коронавирусом не стал смягчать требования "зеленого стандарта"





В воскресенье, 3 октября, после длительного перерыва состоялось заседание министерского кабинета по борьбе с коронавирусом. Среди прочего на заседании обсуждалось предложение министерства здравоохранания смягчить требования "зеленого стандарта". Специалисты министерства здравоохранения рекомендовали правительству в случае, если тенденция к снижению заболеваемости не изменится на фоне начала работы учебных заведений, отменить "зеленый стандарт" для ресторанов (для посетителей на улице), спортивных залов, бассейнов, музеев, библиотек и развлекательных мероприятий на открытом воздухе. Для перечисленных мест предлагалось ввести "фиолетовый стандарт", по которому, в частности, работают торговые центры и магазины площадью более 100 метров. Кабинет не стал обсуждать это предложение, отложив голосование, как минимум, на неделю.