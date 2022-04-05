Иерусалим:
16 - 29°
Тель-Авив:
14 - 27°
Эйлат:
21 - 37°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса5 апреля 2022 г., 09:27

Мы можем полагаться только на себя. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 апреля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Мы можем полагаться только на себя. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 апреля

"Реакция Запада на страшные кадры из Украины свидетельствует, что свою безопасность Израиль не сможет доверить никому, и должен полагаться только на себя", - пишет в газете "Едиот Ахронот" экс-министр Лимор Ливнат.

"Исраэль а-Йом": Двойная игра Абу-Мазена

"Едиот Ахронот": Так выглядят преступления против человечества

"> "Маарив": За две недели предотвращены не менее 10 терактов

"Гаарец": Лауреатом премии Израиля в категории "Дело жизни" стала Мариума Кляйн

"Исраэль а-Йом": Двойная игра Абу-Мазена

Беспорядки последних дней в районе Шхемских ворот свидетельствуют о двойной игре, которую ведет глава Палестинской автономии, на иврите и на английском осуждающий насилие, а на арабском подстрекающий к нему. Подробности в материале Даны Бен-Шимон.






"Едиот Ахронот": Так выглядят преступления против человечества

У этих тел нет имен. "Мы понятия не имеем, кто они", - рассказывает нам местный полицейский. Земля превратилась в отвратительную смесь человеческой плоти, обрывков одежды, стекла, игрушек. Именно так выглядят преступления против человечества. Мир должен видеть эти кадры. Ронен Бергман и Зив Корен, находящиеся в Буче, рассказывают о том, что увидели своими глазами. "Маарив": За две недели предотвращены не менее 10 терактов

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что за последние две недели силы безопасности предотвратили не менее 10 крупных терактов. Подробности в материале Алона Хакмона и Таля Лев-Рама

20 "тикающих бомб" от "Исламского государства"

Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила имя второго лауреата премии Израиля в категории "За дело жизни" – особый вклад в общество и государство. Им стала Мариума Кляйн, основательница общественной организации "Байт а-Шанти", оказывающей помощь трудным подросткам и создающей для них общежития и реабилитационные центры по вей стане. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством Ави Наора. Подробности в материале Ширы Кадари-Овадии.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:27 Мы можем полагаться только на себя. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 апреля
09:27 Массовая высылка российских дипломатов. Обзор арабских СМИ
07:46 New York Times: спутниковые снимки показывают, что мертвые тела на улицах Бучи лежали до ухода российских военных
09:40 Можно ли отдать Путина под суд. Обзор арабских СМИ
09:29 Сломать волну террора. Обзор ивритоязычных СМИ, Понедельник, 4 апреля
09:47 Украина получит советские танки. Обзор арабских СМИ
08:49 Операция в Самарии и ожидание Рамадана. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 3 апреля
09:26 Операция "Волнорез". Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 1 апреля
10:56 Требуются полицейские. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 31 марта
09:41 11 жертв террора за неделю. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 30 марта
Загрузка...