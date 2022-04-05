Мы можем полагаться только на себя. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 5 апреля

"Реакция Запада на страшные кадры из Украины свидетельствует, что свою безопасность Израиль не сможет доверить никому, и должен полагаться только на себя", - пишет в газете "Едиот Ахронот" экс-министр Лимор Ливнат.

"Исраэль а-Йом": Двойная игра Абу-Мазена



"Едиот Ахронот": Так выглядят преступления против человечества



"> "Маарив": За две недели предотвращены не менее 10 терактов



"Гаарец": Лауреатом премии Израиля в категории "Дело жизни" стала Мариума Кляйн



"Исраэль а-Йом": Двойная игра Абу-Мазена

Беспорядки последних дней в районе Шхемских ворот свидетельствуют о двойной игре, которую ведет глава Палестинской автономии, на иврите и на английском осуждающий насилие, а на арабском подстрекающий к нему. Подробности в материале Даны Бен-Шимон.











"Едиот Ахронот": Так выглядят преступления против человечества

У этих тел нет имен. "Мы понятия не имеем, кто они", - рассказывает нам местный полицейский. Земля превратилась в отвратительную смесь человеческой плоти, обрывков одежды, стекла, игрушек. Именно так выглядят преступления против человечества. Мир должен видеть эти кадры. Ронен Бергман и Зив Корен, находящиеся в Буче, рассказывают о том, что увидели своими глазами. "Маарив": За две недели предотвращены не менее 10 терактов

Начальник генерального штаба ЦАХАЛа Авив Кохави заявил, что за последние две недели силы безопасности предотвратили не менее 10 крупных терактов. Подробности в материале Алона Хакмона и Таля Лев-Рама

20 "тикающих бомб" от "Исламского государства"





Министр просвещения доктор Ифат Шаша-Битон объявила имя второго лауреата премии Израиля в категории "За дело жизни" – особый вклад в общество и государство. Им стала Мариума Кляйн, основательница общественной организации "Байт а-Шанти", оказывающей помощь трудным подросткам и создающей для них общежития и реабилитационные центры по вей стане. Соответствующее решение приняла комиссия под председательством Ави Наора. Подробности в материале Ширы Кадари-Овадии.