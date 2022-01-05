Крушение вертолета и рост заболеваемости. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 5 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены расследованию крушения вертолета под Хайфой и росту заболеваемости.

"Исраэль а-Йом": Однополые пары смогут обращаться к суррогатным матерям уже на следующей неделе





"Едиот Ахронот": Предварительная причина крушения вертолета около Хайфы: пожар в двигателе





"Маарив": Исследование: четвертая доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител





"Гаарец": Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест





"Исраэль а-Йом": Однополые пары смогут обращаться к суррогатным матерям уже на следующей неделе

Во вторник, 4 января, министерство здравоохранения объявило, что уже со следующей недели однополые пары и мужчины-одиночки смогут прибегать в Израиле к услугам суррогатных матерей. Согласно принятому в стране процессу, желающие прибегнуть к этим услугам сами связываются с женщиной, которая готова выполнить эту роль, после чего проходят комиссию для вынесения окончательного решения по этому вопросу.











"Едиот Ахронот": Предварительная причина крушения вертолета около Хайфы: пожар в двигателе

Вечером во вторник, 4 января, стали известны результаты предварительного расследования обстоятельств крушения "Аталеф" (Eurocopter AS565 Panther), упавшего вечером 3 января в море около Хайфы. Данные основаны на показаниях выжившего офицера морской охраны, который был в вертолете вместе с пилотами. В настоящее время этот офицер находится в ортопедическом отделении больницы РАМБАМ, его состояние оценивается как удовлетворительное. Судя по этим показаниям, в двигателе вертолета возник пожар, и вертолет упал в море. Офицер морской охраны успел выпрыгнуть в воду. По его словам, после падения вертолета он пытался спасти пилотов, но было темно и вокруг было много дыма. Офицер говорит, что, когда его самого спасли, он считал, что и пилоты были спасены. Однако они погибли.







"Маарив": Исследование: четвертая доза вакцины в пять раз увеличивает количество антител

Во вторник, 4 января, в больнице "Шиба" в Тель а-Шомере главе правительства Нафтали Беннету представили результаты первых исследований действия четвертой дозы прививки против коронавируса.





"Гаарец": Привитые израильтяне младше 60 лет вместо ПЦР-теста будут сдавать антиген-тест





В связи с ростом заболеваемости министерство здравоохранения согласилось с требованием больничных касс освободить от прохождения ПЦР-проверок на коронавирус привитое и переболевшее население младше 60 лет. Первые данные показывают, что четвертая доза вакцины Pfizer через неделю после прививки приводит к пятикратному увеличению антител в организме человека.