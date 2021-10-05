Ирак на пути к нормализации с Израилем. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обвинил Иран в подготовке покушения на проживающих на Кипре израильских бизнесменов. Посольство Ирана в Никосии опровергло это заявление, сообщив, что "сионистский режим" не впервые выступает с беспочвенными заявлениями против Исламской республики Иран.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет о встрече министра иностранных дел Египта Самеха Шукри с российским коллегой Сергеем Лавровым. Египетский политик поблагодарил Россию за поддержку в конфликте с Эфиопией, причиной которого стала построенная на Ниле Плотина возрождения. Обсудили стороны и палестино-израильский конфликт.

Телеканал "Аль-Арабия" рассказывает о визите в США израильского советника по национальной безопасности Эяля Хулаты. Высокопоставленные представители администрации заявили ему, что если проблему иранских ядерных разработок не удастся решить дипломатическим путем, США готовы использовать другие средства, чтобы помешать режиму получить атомную бомбу.

Агентство Maan передает, что министр регионального сотрудничества Израиля Исауи Фрейдж назвал в интервью арабское государство, которое ведет переговоры о нормализации отношений с Израилем. По его словам, речь идет об Ираке. Фрейдж, недавно встретившийся с председателем ПА Махмудом Аббасом, подчеркнул: отсутствие переговоров с палестинцами затрудняет процесс.