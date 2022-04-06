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NEWSru.co.il :: Пресса6 апреля 2022 г., 10:25

"Украина станет большим Израилем". Обзор арабских СМИ

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"Украина станет большим Израилем". Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует заявление президента Украины Владимира Зеленского на заседании Совета безопасности ООН. Он заявил, что эта международная организация не справилась со своей главной задачей – предотвратить войну. "Пришло время закрыть ООН. Вы готовы? Если нет – действовать надо безотлагательно", - сказал президент, призвав к коренной реформе ООН.

Агентство Maan обращает внимание на другую речь, сказанную украинским президентом 5 апреля. Он признался, что шансы снять блокаду Мариуполя военным путем невелики, а эвакуация раненых зависит от согласия российского лидера Владимира Путина. Зеленский подчеркнул, что демилитаризации Украины не будет – наоборот, страна станет "большим Израилем".


Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что после массовых расстрелов в Буче Европейское сообщество объявило России настоящую дипломатическую войну. За сутки государства ЕС выслали сотни российских дипломатов, обвинив их в шпионаже. Евросоюз пошел и на значительное ужесточение санкций, впервые коснувшихся энергоносителей. Россия называет свидетельства резни в Буче сфабрикованными.

Сирийское агентство SANA рассказывает об инциденте, происшедшем в Бухаресте. Водитель легкового автомобиля врезался в ворота российского посольства в Румынии, но не смог их прорвать. Автомобиль загорелся, водитель погиб. Пожарные потушили пламя. Агентство отмечает, что никаких подробностей инцидента на данном этапе нет.

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