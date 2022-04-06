Смертная казнь для израильтянки в ОАЭ. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 6 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены смертному приговору, вынесенному судом Объединенных Арабских Эмиратов 42-летняя жительнице Хайфы Фиде Киван, признанной виновной в наркоторговле.

"Исраэль а-Йом": Иран берет под контроль сирийские Голаны



"Едиот Ахронот": Спутниковые съемки доказывают – Россия врет



"> "Маарив": Иран: мы вернемся в Вену только для подписания договора



"Гаарец": Израильтянка приговорена к смертной казни



"Исраэль а-Йом": Иран берет под контроль сирийские Голаны

Увеличение доли шиитского населения и растущая бедность в сирийской части Голанских высот позволяют Ирану играть все большую роль в этом регионе, расположенном у северной границы Израиля. Подробности в материале Лилах Шоваль.











"Едиот Ахронот": Спутниковые съемки доказывают – Россия врет

В ответ на утверждение России, что свидетельства резни в Буче были фальсифицированы Украиной, поскольку "никаких трупов на улицах не было сразу после вывода российских войск 30 марта", минобороны Великобритании опубликовало спутниковый снимок города. Подробности в материале Яира Навота. "Маарив": Иран: мы вернемся в Вену только для подписания договора

Тегеран и Вашингтон обмениваются обвинениями в затягивании подписания новой ядерной сделки. Основным камнем преткновения является требование Ирана исключить Корпус стражей Исламской революции из списка террористических организаций. Подробности в материале Гидона Куца и Таля Лев-Рама.

Израильтянка приговорена к смертной казни





Суд эмирата Абу-Даби приговорил к смертной казни 42-летнюю гражданку Израиля Фиду Киван из Хайфы, признанную виновной в наркоторговле на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности в материале Йонатана Лиса, Джеки Хури и Дии Хадж-Яхьи.