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NEWSru.co.il :: Пресса6 апреля 2022 г., 08:49

Смертная казнь для израильтянки в ОАЭ. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 6 апреля

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Смертная казнь для израильтянки в ОАЭ. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 6 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены смертному приговору, вынесенному судом Объединенных Арабских Эмиратов 42-летняя жительнице Хайфы Фиде Киван, признанной виновной в наркоторговле.

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Израильтянка приговорена к смертной казни

Суд эмирата Абу-Даби приговорил к смертной казни 42-летнюю гражданку Израиля Фиду Киван из Хайфы, признанную виновной в наркоторговле на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Подробности в материале Йонатана Лиса, Джеки Хури и Дии Хадж-Яхьи.

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