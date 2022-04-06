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NEWSru.co.il :: Пресса6 апреля 2022 г., 05:57

Wall Street Journal: США и ЕС введут новые санкции против России после обвинений в военных преступлениях

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Wall Street Journal: после обвинений в военных преступлениях США и ЕС введут новые санкции против России

США и ЕС намерены объявить о новых санкциях в отношении России на этой неделе после того, как Украина обвинили российскую армию в совершении военных преступлений, пишет Wall Street Journal.

Во вторник Европейская комиссия, исполнительный орган ЕС, предложила новые широкие санкции в отношении России, заявили европейские официальные лица. Речь идет о запрете на импорт российского угля, сокращении доступа российских автомобильных и грузовых перевозчиков в страны ЕС, блокировке экспорта некоторых видов техники, а также персональных санкциях против путинских олигархов и их семей, и членов семьи самого Путина.

В частности, новые санкции США коснутся российского "Альфа-банка", "Сбербанка" и двух дочерей президента РФ Владимира Путина. Также санкции будут введены против членов правительства РФ, финансовых институтов и предприятий, будут запрещены новые инвестиции в экономику России.


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