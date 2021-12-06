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NEWSru.co.il :: Пресса6 декабря 2021 г., 09:28

Убедить США. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 6 декабря

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Убедить США. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 6 декабря

Первые полосы израильских газет посвящены в понедельник блицу израильского политического и оборонного руководства в попытке убедить администрацию президента США Джо Байдена ужесточить позиции по отношению к Ирану.

"Исраэль а-Йом": Второй обвиняемый в убийстве 16-летнего Нисима Шитрита – сын покойного министра Рехавама Зеэви

"Едиот Ахронот": 15 лет без Таир



"Маарив": Все опции открыты

"Гаарец": Сначала Яффо

"Исраэль а-Йом": Второй обвиняемый в убийстве 16-летнего Нисима Шитрита – сын покойного министра Рехавама Зеэви


В воскресенье, 5 декабря, было разрешено к публикации имя второго обвиняемого в причастности к убийству 16-летнего Нисима Шитрита в 1986 году. Это 69-летний Биньямин Зеэви – один из сыновей бывшего министра Рехавама Зеэви (Ганди), убитого террористами в 2001 году. Подробности в материале Эфрат Поршер.





"Едиот Ахронот": 5 лет без Таир

15 лет назад в школе Кацрина была убита 12-летняя девочка, Таир Рада. Это убийство потрясло всю страну и на долгие годы стало предметом споров, спекуляций и теорий заговора и степени виновности Романа Задорова. Ахия Рабад в газете "Едиот Ахронот" публикует ретроспективный материал по делу.



"Маарив": Все опции открыты

Новый посол США в Израиле Том Найдс вручил верительные грамоты президенту государства Ицхаку Герцогу. На церемонии вручения верительной грамоты президент Израиля заявил: "Вне всяких сомнений, самый серьезный вызов, с которым США и Израиль сталкиваются совместно, это угроза, исходящая от Ирана. Израиль согласится только с тем предложением, которое решит иранскую проблему. В противном случае, Израиль сохранит за собой все возможности", - заявил Ицхак Герцог. "Если международное сообщество не сделает того, что необходимо, Израиль сделает это сам и защитит себя сам", - добавил глава государства. Подробности в материале Арика Бендера.






"Гаарец": Сначала Яффо

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо и партия РААМ продвигают инициативу, которая позволит семьям, проживающим в качестве защищенных жильцов в домах бежавших в 1948 году из Израиля арабов, выкупить их со значительной скидкой. В первую очередь план ориентирован на Яффо. Подробности в материале Рана Шимони.

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