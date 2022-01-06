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NEWSru.co.il :: Пресса6 января 2022 г., 12:32

Изменение порядка проверок на коронавирус и рост заболеваемости. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 6 января

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Изменение порядка проверок на коронавирус и рост заболеваемости. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 6 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены изменениям в проверках на коронавирус в стране.

"Исраэль а-Йом": Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус



"Едиот Ахронот": Программа "Светофор" в школах будет отменена



"Маарив": Пятая волна эпидемии, рекордное число зараженных




"Гаарец": В минздраве обсудят данные о новом штамме коронавируса, обнаруженном во Франции



"Исраэль а-Йом": Министр здравоохранения объявил об изменении порядка проверок на коронавирус

Министр здравоохранения Израиля Ницан Горовиц объявил об изменении порядка проверок на коронавирус. Решение об изменении порядка проверок было принято в связи с очередями у пунктов проверок. По словам Горовица, проверку PCR смогут пройти вакцинированные израильтяне старше 60 лет или находящиеся в группе риска. Вакцинированные израильтяне младше 60 лет должны будут делать домашние проверки (экспресс-тест).





"Едиот Ахронот": Программа "Светофор" в школах будет отменена

Министр просвещения Ифат Шаша-Битон сообщила "Едиот Ахронот", что минпрос и министерство здравоохранения договорились о том, что во всех классах, вне зависимости от "цвета" города, при контакте с зараженным дети будут переходить на дистанционное обучение.




"Маарив": Пятая волна эпидемии, рекордное число зараженных

Утром в среду, 5 января, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса. Идет "пятая волна" эпидемии. В отчете минздрава заявлено, что за сутки выявлено почти 12 тысяч зараженных.



"Гаарец": В минздраве обсудят данные о новом штамме коронавируса, обнаруженном во Франции



Специалисты министерства здравоохранения Израиля проведут совещание и обсудят информацию о новом штамме коронавируса, обнаруженном во французском Марселе.

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