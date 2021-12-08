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NEWSru.co.il :: Пресса8 декабря 2021 г., 12:33

Стена вокруг Газы и четвертая вакцинация. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 8 декабря

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Стена вокруг Газы и четвертая вакцинация. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 8 декабря

На первых полосах ведущих израильских газет – фотографии нового заградительного сооружения вдоль границ сектора Газы. Также в заголовках – начавшееся обсуждение четвертого этапа вакцинации от коронавируса.

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"Исраэль а-Йом": Психологическая помощь детям


Министерство здравоохранения представило программу создания системы экстренной психологической помощи для детей, включая создание сети специализированных центров. Подробности в материале Рана Резника.



"Едиот Ахронот": Сигналы, на которые никто не отреагировал

В понедельник, 6 декабря, в окружном суде в Хайфе ранее не судимому 49-летнему Эдуарду Качуре было предъявлено обвинение в убийстве 17-летней Литаль Яэль Мельник при отягчающих обстоятельствах. Ноам Баркан приводит рассказы других девушек, находившихся на госпитализации вместе с Литаль, о проблематичном поведении Качуры, которое долгое время оставалось незамеченным.



"Маарив": Переговоры по ядерной программе Ирана возобновятся 9 декабря

Дата возобновления переговоров была согласовала в ходе телефонной беседы с представителем ЕС по ядерным переговорам Энрике Мора. Официальный Тегеран настаивает не только на отмене санкций, но и на гарантиях, что они не будут введены вновь. Иранское руководство также выступает против введения контроля над ракетной программой Исламской республики. Подробности в материале Гидона Коца.






"Гаарец": Израиль отгораживается от Газы

Во вторник, 7 декабря, министр обороны Бени Ганц в своем "твиттере" написал о прошедшей церемонии по случаю окончания строительства заградительного сооружения на границе с сектором Газы. Он опубликовал несколько фотографий сооружения из железа и бетона, которое проходит не только по суше, но и защищает израильскую территорию с моря. Общая протяженность сооружения 65 км. Она имеет наземную и подземную часть. Строительство заграждения продолжалось 3,5 года. Подробности в материале Амоса Харэля.

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