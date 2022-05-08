Почему Зеленского сравнивают с Черчиллем. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что по меньшей мере 11 египетских военнослужащих, в том числе один офицер, погибли на Синайском полуострове в бою с террористами. Боевики атаковали насосную станцию в районе Суэцкого канала, но, как сообщают официальные представители, атака была сорвана. Согласно армейской пресс-службе, войска преследуют террористов в отдаленных районах Синая.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" сообщает о серьезной обеспокоенности Египта планами возведения 4000 единиц жилья для поселенцев в районе палестинской деревни Ятта. Как утверждается, это угрожает изгнанием тысячам палестинцев. Министерство иностранных дел Египте заявляет, что речь идет о грубом нарушении фундаментальных норм международного права.

Агентство Maan цитирует израильского журналиста Яакова Бардуго, сообщающего о серьезных разногласиях между премьер-министром Нафтали Беннетом и министром иностранных дел Яиром Лапидом. Беннет намерен инициировать крупную военную операцию против палестинцев, Лапид, якобы, считает, что его партнер руководствуется исключительно предвыборными соображениями.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" обращает внимание на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским бывшего президента США Джорджа Буша. Буш назвал собеседника Черчиллем нашего времени. Издание заявляет, что сравнение оскорбительно, а Буш – ставленник "глубокого государства" и сионистов, которые пытаются спровоцировать третью мировую войну с помощью "украинских неонацистов".