Уважайте палестинскую сперму. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что 9 декабря в Вашингтоне состоится встреча министров обороны США и Израиля, на которой пойдет речь о планировании совместных действий в случае провала переговоров о возвращении Ирана к условиям ядерного соглашения. Такой сценарий воспринимается как наихудший, но реальный. США и европейские государства были возмущены новыми требованиями Ирана.

Саудовский сайт "Элаф" следит за первым после восстановления отношений визитом наследника престола Саудовской Аравии принца Мухаммада бин Салмана в Катар. Он цитирует эмира Катара шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, говорившего об общей судьбе двух государств и о важности расширения братских отношений. В Катар саудовский гость прибыл из Объединенных Арабских Эмиратов.

Агентство Maan сообщает, что ливанский министр труда Мустафа Байрам подписал документ, впервые открывающий для палестинских беженцев профессии, которыми ранее могли заниматься только граждане Ливана. В списке инженерное дело, медицина, фармацевтика, юриспруденция. Смогут они работать и главными редакторами СМИ.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о возмущении, вызванном у палестинцев и иорданцев фильмом "Принцесса", который Иордания выдвинула на "Оскар". В нем рассказывается о том, как палестинские заключенные передают на волю сперму, чтобы завести потомство. Министерство культуры ПА назвало фильм оскорбительным для борцов за свободу Палестины.