Теракт в Иерусалиме и возобновление ядерных переговоров. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 9 декабря

В центре внимания израильских СМИ очередной теракт в Иерусалиме, где 14-летняя арабская школьница напала на многодетную мать.

"Исраэль а-Йом": Pfizer: тройная вакцинация эффективно нейтрализует штамм "омикрон"





"Едиот Ахронот": Теракт в Иерусалиме: арабской школьницей ранена женщина





"Маарив": МЕРЕЦ заблокировал утверждение закона о нелегалах





"Гаарец": Возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана





"Исраэль а-Йом": Pfizer: тройная вакцинация эффективно нейтрализует штамм "омикрон"

Компании Pfizer и BioNTech опубликовали в среду, 8 декабря, пресс-релиз, в котором со ссылкой на предварительные лабораторные исследования объявлено, что три дозы их вакцины (две + "бустерная") успешно нейтрализуют новый штамм COVID-19 "омикрон" (B.1.1.529).











"Едиот Ахронот": Теракт в Иерусалиме: арабской школьницей ранена женщина

Около 7:30 утра в среду, 8 декабря, в районе Шейх Джарах в Иерусалиме было совершено нападение на молодую женщину, которая получила ножевое ранение в спину. Пострадавшая, 26-летняя мать пяти детей Мориа Коэн, была доставлена бригадой скорой помощи "Маген Давид Адом" в больницу "Адаса Ар а-Цофим". Первоначально сообщалось о ранении средней тяжести или даже тяжелом. Но позже врачи заявили, что ранение легкое, угрозы жизни нет. После полудня, примерно через шесть часов после госпитализации, ее выписали из больницы. Нападавшая скрылась. Но позже была задержана в школе "Ар-Рауда", неподалеку от места преступления.







"Маарив": МЕРЕЦ заблокировал утверждение закона о нелегалах

Министр внутренних дел Айелет Шакед отказалась от намерения выносить на голосование законопроект нелегалах. Голосование отменено под давлением партии МЕРЕЦ, предупредившей, что проголосует против законопроекта. По словам Шакед, в течение двух недель секретарь правительства Шалом Шломо представит согласованный проект законопроекта.











"Гаарец": Возобновляются переговоры по ядерной программе Ирана



Переговоры по ядерной программе Исламской республики Иран, проходящие в Вене, возобновятся 9 декабря. Дата возобновления переговоров была согласовала в ходе телефонной беседы с представителем ЕС по ядерным переговорам Энрике Мора. Официальный Тегеран настаивает не только на отмене санкций, но и на гарантиях, что они не будут введены вновь. Иранское руководство также выступает против введения контроля над ракетной программой Исламской республики.