Шаат-младший уже в Париже. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джзира" передает, что сооснователь египетского отделения движения BDS Рами Шаат, проведший почти три года в египетской тюрьме по обвинению в терроризме, после освобождения прибыл в Париж. Условием освобождения стал отказ от египетского гражданства. Рами – сын ветерана палестинской политики Набиля Шаата, занимавшего пост премьера ПА.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о смерти от коронавирусной инфекции известного иранского кинематографиста и поэта Бахташа Абтина. Он отбывал шестилетний тюремный срок за подрыв национальной безопасности и был заключен в тюрьму "Эвин", известную своим тяжелым режимом. Абтина, настоящее имя которого – Мехди Каземи, отправили домой умирать.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что в Ливане усилились перебои с поставками электричества после того, как манифестанты захватили несколько подстанций и выведи из строя оборудование. Это привело к полному затемнению в стране, повысив нагрузки на частные генераторы. Ливанский электрический сектор считается крайне неэффективным, а неспособность решить проблему – проявлением коллапса государства.

Агентство SANA сообщает, что провинции Хомс подключена к электросети вторая ветряная турбина мощностью 2,5 мегаватта. Этого хватит для освещения 5000 домов. Представители местных властей также отмечают, что развитие высокотехнологичной энергетической инфраструктуры – еще и признак стабильности в районах, бывших зоной конфликта.