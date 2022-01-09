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NEWSru.co.il :: Пресса9 января 2022 г., 09:29

Шаат-младший уже в Париже. Обзор арабских СМИ

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Шаат-младший уже в Париже. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джзира" передает, что сооснователь египетского отделения движения BDS Рами Шаат, проведший почти три года в египетской тюрьме по обвинению в терроризме, после освобождения прибыл в Париж. Условием освобождения стал отказ от египетского гражданства. Рами – сын ветерана палестинской политики Набиля Шаата, занимавшего пост премьера ПА.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет о смерти от коронавирусной инфекции известного иранского кинематографиста и поэта Бахташа Абтина. Он отбывал шестилетний тюремный срок за подрыв национальной безопасности и был заключен в тюрьму "Эвин", известную своим тяжелым режимом. Абтина, настоящее имя которого – Мехди Каземи, отправили домой умирать.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что в Ливане усилились перебои с поставками электричества после того, как манифестанты захватили несколько подстанций и выведи из строя оборудование. Это привело к полному затемнению в стране, повысив нагрузки на частные генераторы. Ливанский электрический сектор считается крайне неэффективным, а неспособность решить проблему – проявлением коллапса государства.


Агентство SANA сообщает, что провинции Хомс подключена к электросети вторая ветряная турбина мощностью 2,5 мегаватта. Этого хватит для освещения 5000 домов. Представители местных властей также отмечают, что развитие высокотехнологичной энергетической инфраструктуры – еще и признак стабильности в районах, бывших зоной конфликта.

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