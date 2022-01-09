Новые правила в системе образования и рост заражения. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 9 января
Первые полосы выпусков израильских газет посвящены росту заболеваемости в стране на фоне отмены ограничений в системе образования.
"Исраэль а-Йом": Опасение: фактический локдаун в системе образования
"Едиот Ахронот": Минздрав может позволить заразившимся медикам без симптомов продолжить работать
"Маарив": Число зараженных превысило 100 тысяч
"Гаарец": Президент Казахстана: я приказал стрелять по протестующим без предупреждения
"Исраэль а-Йом": Опасение: фактический локдаун в системе образования
С воскресенья, 9 января, в учебных заведениях прекращают действовать программы "Светофор" и "Зеленый класс". На систему просвещения отныне распространяются общие карантинные меры. Школы продолжают фронтальное обучение. Отменяется правило, согласно которому в "красных" и "оранжевых" городах классы, в которых привиты менее 70% учеников, переходят на дистанционное обучение.
"Едиот Ахронот": Минздрав может позволить заразившимся медикам без симптомов продолжить работать
В связи с ростом заболеваемости и опасениями о том, что в больницах начнется нехватка медперсонала, министерство здравоохранения рассматривает возможность разрешить врачам, у которых выявлен коронавирус, но нет симптомов, продолжить работать в больницах.
"Маарив": Число зараженных превысило 100 тысяч
Пятая волна коронавируса растет. Число зараженных в Израиле превысило 100 тысяч человек. Согласно прогнозам, в течение недели суточное число новых зараженных достигнет 50 тысяч.
"Гаарец": Президент Казахстана: я приказал стрелять по протестующим без предупреждения
В Казахстане продолжаются беспорядки и их жестокое подавление. МИД Израиля сообщил в субботу, 8 января, что накануне во время акций протеста в Алма-Ате в результате огнестрельного ранения погиб 22-летний гражданин Израиля Леван Коджиашвили.
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