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NEWSru.co.il :: Пресса9 мая 2022 г., 09:12

Шакед призвала убивать палестинцев. Обзор арабских СМИ

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Шакед призвала убивать палестинцев. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что 9 мая в Москве состоится парад в честь годовщины победы во Второй мировой войне. На нем выступит президент России Владимир Путин, будет продемонстрирована военная техника. А 8 мая с речью выступил президент Украины Владимир Зеленский, заявивший, что Россия забыла обо всем, что было действительно важно победителям.

Панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат" цитирует премьер-министра Израиля Нафтали Беннета, объявившего о создании Национальной гвардии. План должен быть представлен в течение месяца. В нее войдут добровольцы, в основном – солдаты-резервисты. Задействовать национальную гвардию будут в случае чрезвычайных происшествий и беспорядков.

Агентство Maan передает, что министр внутренних дел Израиля Айелет Шакед назвала героем жителя поселения Текоа, ликвидировавшего террориста, и призвала всех, кто может носить оружие, делать это, чтобы вернуть израильтянам чувство безопасности. Из этого агентство делает вывод, что министр призывает сограждан вооружаться и убивать палестинцев.


Саудовское агентство SPA сообщает, что королю Саудовской Аравии Салману бин Абдул-Азизу прошел процедуру колоноскопии в медицинском центре имени короля Файсала в Джидде. Медики решили госпитализировать 86-летнего монарха на несколько дней для отдыха. Согласно публикации, результаты проверки патологии не выявили.

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