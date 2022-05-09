Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса9 мая 2022 г., 10:40

Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ поимка террористов и открытие летней сессии Кнессета.

"Едиот Ахронот": Террористы, убившие троих израильтян в Эльаде, задержаны

"Исраэль а-Йом": Коалиционные мины



"Гаарец": С 20 мая отменяются обязательные ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль


"Маарив": Путин может объявить сегодня войну Украине

"Едиот Ахронот": Террористы, убившие троих израильтян в Эльаде, задержаны

Около 11 утра 8 мая общая служба безопасности (ШАБАК), полиция и ЦАХАЛ сообщили о задержании двоих террористов, которые разыскивались по подозрению в совершении теракта в Эльаде. Террористов обнаружили и задержали неподалеку от Эльада, в лесу Нахшоним. Найден топор террористов, который был использован как орудие убийства.



"Исраэль а-Йом": Коалиционные мины

9 мая открывается летняя сессия Кнессета. Сессия откроется выступлениями премьер-министра Нафтали Беннета, главы оппозиции Биньямина Нетаниягу и представителей фракций парламента. Кнессет возвращается с каникул, когда у коалиции нет большинства.



"Маарив": Путин может объявить сегодня войну Украине

В Москве сегодня отметят День победы. А на Западе считают, что президент России Владимир Путин может сегодня объявить о том, что в Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, и объявить всеобщий призыв. Подробности в материале Хаима Ирусовича и Гидеона Коца.



"Гаарец": С 20 мая отменяются обязательные ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль

Министр здравоохранения Ницан Горовиц и глава правительства Нафтали Беннет приняли решение об отмене обязательных проверок на коронавирус для прилетающих в Израиль.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:46 The Times: Израиль готовил ликвидацию лидеров ХАМАСа за рубежом
10:40 Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая
09:12 Шакед призвала убивать палестинцев. Обзор арабских СМИ
10:09 WSJ: Саудовская Аравия инвестирует средства в Израиль – при посредничестве Кушнера
10:00 Теракт в Эльаде и заявления о Синуаре. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 8 мая
09:08 Почему Зеленского сравнивают с Черчиллем. Обзор арабских СМИ
09:56 Теракт после Дня Независимости. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 6 мая
09:31 Израильский министр выдал гостайну. Обзор арабских СМИ
08:10 Траурные церемонии и реакция на поведение России. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 4 мая
10:15 День Памяти павших в войнах и жертв терактов. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 3 мая
Загрузка...