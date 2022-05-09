Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ поимка террористов и открытие летней сессии Кнессета.

"Едиот Ахронот": Террористы, убившие троих израильтян в Эльаде, задержаны





"Исраэль а-Йом": Коалиционные мины







"Гаарец": С 20 мая отменяются обязательные ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль





"Маарив": Путин может объявить сегодня войну Украине





"Едиот Ахронот": Террористы, убившие троих израильтян в Эльаде, задержаны





Около 11 утра 8 мая общая служба безопасности (ШАБАК), полиция и ЦАХАЛ сообщили о задержании двоих террористов, которые разыскивались по подозрению в совершении теракта в Эльаде. Террористов обнаружили и задержали неподалеку от Эльада, в лесу Нахшоним. Найден топор террористов, который был использован как орудие убийства.







"Исраэль а-Йом": Коалиционные мины

9 мая открывается летняя сессия Кнессета. Сессия откроется выступлениями премьер-министра Нафтали Беннета, главы оппозиции Биньямина Нетаниягу и представителей фракций парламента. Кнессет возвращается с каникул, когда у коалиции нет большинства.







"Маарив": Путин может объявить сегодня войну Украине

В Москве сегодня отметят День победы. А на Западе считают, что президент России Владимир Путин может сегодня объявить о том, что в Украине идет не спецоперация, а полномасштабная война, и объявить всеобщий призыв. Подробности в материале Хаима Ирусовича и Гидеона Коца.







"Гаарец": С 20 мая отменяются обязательные ПЦР-тесты в аэропорту для прилетающих в Израиль





Министр здравоохранения Ницан Горовиц и глава правительства Нафтали Беннет приняли решение об отмене обязательных проверок на коронавирус для прилетающих в Израиль.