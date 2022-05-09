The Times: Израиль готовил ликвидацию лидеров ХАМАСа за рубежом

Представители Израиля сообщили своим союзникам о намерении ликвидировать лидеров ХАМАСа за рубежом, сообщает The Times. По утверждению издания, эти действия планировались в ответ на теракты последнего месяца в Израиле.

Как пишет издание, спецслужбы стран Ближнего Востока и некоторых европейских стран предупредили лидеров ХАМАСа о готовящихся актах возмездия.

В Израиле никак не комментируют эту публикацию.