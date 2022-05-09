Иерусалим:
12 - 27°
Тель-Авив:
16 - 26°
Эйлат:
21 - 34°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса9 мая 2022 г., 10:46

The Times: Израиль готовил ликвидацию лидеров ХАМАСа за рубежом

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Исмаил Хания (справа), глава политбюро ХАМАСа, и его заместитель Салех Аль-Арури

Представители Израиля сообщили своим союзникам о намерении ликвидировать лидеров ХАМАСа за рубежом, сообщает The Times. По утверждению издания, эти действия планировались в ответ на теракты последнего месяца в Израиле.

Как пишет издание, спецслужбы стран Ближнего Востока и некоторых европейских стран предупредили лидеров ХАМАСа о готовящихся актах возмездия.

В Израиле никак не комментируют эту публикацию.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:46 The Times: Израиль готовил ликвидацию лидеров ХАМАСа за рубежом
10:40 Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая
09:12 Шакед призвала убивать палестинцев. Обзор арабских СМИ
10:09 WSJ: Саудовская Аравия инвестирует средства в Израиль – при посредничестве Кушнера
10:00 Теракт в Эльаде и заявления о Синуаре. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 8 мая
09:08 Почему Зеленского сравнивают с Черчиллем. Обзор арабских СМИ
09:56 Теракт после Дня Независимости. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 6 мая
09:31 Израильский министр выдал гостайну. Обзор арабских СМИ
08:10 Траурные церемонии и реакция на поведение России. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 4 мая
10:15 День Памяти павших в войнах и жертв терактов. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 3 мая
Загрузка...