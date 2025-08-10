Bloomberg: европейские лидеры пытаются поговорить с Трампом до его встречи с Путиным

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники, европейские лидеры пытаются организовать переговоры с президентом США Дональдом Трампом до того, как он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Встреча американского и российского лидеров должна состояться на Аляске 15 августа. В Европе заявляют о недопустимости проведения саммита по Украине без участия украинской стороны.

"Нельзя обсуждать мир в Украине без Украины. Только поддержка Украины и давление на Россию позволят достичь результатов", – говорится в заявлении, подписанном лидерами Франции, Великобритании, Польши, Германии, Италии, Финляндии и Европейского союза.

При этом, сообщает CNN, в Белом доме не исключили, что Зеленский во время саммита будет находиться на Аляске и после завершения переговоров Трамп может встретиться с ним. "Мы готовы и к трехсторонней встрече, но на данный момент планируется двухсторонняя", – цитирует канал информированный источник.