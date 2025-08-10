FT: ирано-израильская война продолжается в киберпространстве

Financial Times посвящает 10 августа статью еще об одной войне, которая ведется между Израилем и Ираном. Война, проходящая в киберпространстве, началась еще несколько лет назад, продолжаясь и после прекращении огня.

Утверждается, что Израиль и США стояли за вирусом Stuxnet, который 15 лет назад вывел из строя центрифуги в Натанзе. В 2020 году Иран нанес киберудар по водной инфраструктуре Израиля.

Однако именно действия Израиля накануне и во время 12-дневной войны оказались наиболее успешными. Компания кибершпионажа позволила создать профили иранских генералов и ядерщиков, что позволило их ликвидировать. Была выведена из строя система ПВО Ирана.

Хакерская группировка Gonjeshke Darande, которая считается связанной с Израилем, нанесла удар по финансовой системе Ирана, похитив 90 миллионов долларов у криптобиржи Nobotex, связанной с режимом, а также атаковав банки "Сепах" и "Пасаргад", нарушив их деятельность.

Как утверждается, Иран столкнулся с 20000 атак, иранцы атаковали около 50 израильских компаний, пытаясь вывести из строя компьютерные системы и нарушить цепочку поставок. Также рассылались призывы игнорировать указания службы тыла и производились фишинговые атаки.

Пока война не выходит за пределы киберпространства, обе стороны могут заявлять о непричастности. Как отмечают эксперты, тут можно обмениваться ударами, не рискуя разозлить президента США Дональда Трампа.